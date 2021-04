Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210419.7 Itzehoe: Weiterhin sind Taschendiebe unterwegs!

Itzehoe (ots)

Noch immer machen einige Kunden von Supermärkten es Dieben nicht gerade schwer, während des Einkaufs unbemerkt ihre Geldbörsen zu entwenden. Zuletzt schlugen Täter in Itzehoe zu und erleichterten zwei Frauen um ihr Bargeld.

Am Samstag hielt sich eine Geschädigte ab 09.55 Uhr in dem Aldi-Markt am Langen Peter auf. Nachdem sie den Leergutautomaten bedient hatte, steckte die 64-Jährige den Leergut-Bon in ihr Portemonnaie und verstaute dieses in der Jackentasche. An der Kasse musste die Itzehoerin dann feststellen, dass ein Unbekannter ihr die Geldbörse unbemerkt entwendet hatte. Eine Absuche des Ladens verlief erfolglos, das Eigentum der Anzeigenden mit rund 40 Euro Bargeld blieb verschwunden.

Eine weitere Diebstahls-Anzeige erstattete eine 85-Jährige. Sie kaufte am Samstag ab 12.40 Uhr in dem Aldi-Markt am Lübscher Kamp ein und deponierte ihr Geld während des Shoppens in einem Beutel im Einkaufswagen. Kein wirklich sicherer Aufbewahrungsort, was die Dame im Nachhinein feststellen musste, denn unbemerkt hatte eine Person sich das Portemonnaie mitsamt 120 Euro Inhalt gegriffen.

Hinweise auf verdächtige Personen konnten beide Geschädigte nicht liefern. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

