Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizei sucht Zeugen.

MeinerzhagenMeinerzhagen (ots)

An der Ebbestraße wurde am gestrigen Nachmittag (27.12.2020, 16 Uhr) der Einbruch in einen Schuppen festgestellt. Hier hatten unbekannte Täter zwei Fensterscheiben eingeschlagen und mehrere Gartenmöbel der Kita aus dem Schuppen entwendet. Einige hatten die Vandalen auf der Wiese hinter der Kirche verteilt. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell