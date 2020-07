Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200709-1: Trickdiebe lenkten Verkäufer ab und stahlen Zigaretten - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der Zeit von Samstag (27. Juni) bis Mittwoch (08. Juli) haben drei Tatverdächtige Zigarettenstangen in einem fünfstelligen Wert erbeutet. Der Eigentümer (55) einer Tankstelle auf der Straße "An Gut Neuenhof" erstattete am Dienstag (07. Juli) Anzeige auf einer Polizeiwache. Auf den Videoaufzeichnungen seiner Tankstelle stellte der 55-Jährige fest, dass mehrfach zwei Personen zur Nachtzeit die Tankstelle betraten und den Verkäufer ablenkten. Der Verkäufer verließ den Verkaufsraum, um Tiefkühlwaren zu holen, die die Tatverdächtigen kaufen wollten. Während der Abwesenheit des Mitarbeiters begaben sich die beiden Tatverdächtigen hinter den Tresen und füllten einen Sack mit Zigarettenstangen. Einer der Tatverdächtigen verließ die Tankstelle mit dem Sack, während der andere auf den Mitarbeiter wartete und die Tiefkühlwaren bezahlte. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (08. Juli) versuchten sich die Tatverdächtigen erneut. Die Polizei konnte den Versuch jedoch vereiteln. Die Tatverdächtigen fuhren mit einem Fahrzeug vor und hielten bei einem nahegelegenen Autohändler. Im Wagen befanden sich eine 24-jährige Frau, die zuvor zwei Männer (19/28) ausstiegen ließ. Die beiden Männer nahmen die Beamten nicht weit entfernt von der Tankstelle auf der Oststraße fest. Die 24-Jährige und der 28-Jährige konnten auf den Videoaufzeichnungen der Tankstelle bei der Durchführung der Diebstähle wiedererkannt werden. Die Ermittlungen zur Sache hat das Kriminalkommissariat 21 aufgenommen. Bislang zeigten sich die drei Tatverdächtigen geständig. Die 24-jährige Fahrzeugführerin erwartet außerdem ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. (akl)

