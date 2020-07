Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200708-3: Berauscht über Kreisverkehrsplatz geflogen - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zeugen meldeten den Rettungskräften einen vorausfahrenden Mann, der mit seinem Auto ungebremst einen Kreisverkehr geradeaus überflogen hatte. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer (28) unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Die Zeugen (23/27) fuhren am Dienstagabend (07. Juli) um 21:00 Uhr mit ihrem Auto auf dem Europaring in Richtung Hüttenstraße. Voraus fuhr der Wagen des später verunfallten 28-Jährigen. Den Zeugen fiel auf, dass der 28-Jährige trotz immer näher kommenden Kreisverkehrsplatzes nicht bremste, sondern garadeaus auf die Bebauung fuhr und - so die Zeugen weiter - etwa drei Meter über die bewachsene Grünfläche inmitten des Kreises flog. Der Wagen schlug am Ende der Kreismitte auf und kam stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit zum Stillstand.

Die Zeugen hielten an und wollten dem Fahrer helfen, der in seinem Auto immer noch das Gaspedal betätigte und mehrfach den Vorwärts- und Rückwärtsgang einlegte. Er schien apathisch zu sein und reagierte nicht auf Ansprache. Die hinzugerufene Feuerwehr musste gewaltsam in das Fahrzeuginnere eindringen, um den Mann zu bergen und medizinische Hilfe leisten zu können. Erst in diesem Moment löste sich seine Apathie.

Ein durch die Polizeibeamten durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis, Amphetamin und Kokain. Außerdem fanden die Beamten weitere Betäubungsmittel im Unfallwagen, der im späteren Verlauf sichergestellt wurde. Der 28-Jährige wies leichte Verletzungen auf und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Ihn erwartet ein umfangreiches Strafverfahren. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell