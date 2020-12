Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Firmen- und Laubeneinbruch angezeigt.

Iserlohn/LetmatheIserlohn/Letmathe (ots)

In der Zeit vom 26.12. - 28.12., versuchten unbekannte Täter in eine Firma an der Fritz-Lürmann-Straße einzubrechen. Der zuständige Sicherheitsdienst stellte ein beschädigtes Metalltor fest. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Iserlohn erbeten.

In Letmathe machten sich über die Weihnachtsfeiertage unbekannte Täter an einer Gartenhütte in der Kleingartenanlage Piepers Kopf zu schaffen. Die Unbekannten genehmigten sich diverse Snacks und hinterließen nach dem Verlassen der Parzelle geringen Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell