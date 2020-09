POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 04.09.2020 für den Bereich Peine.

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.08.2020 für den Bereich Peine. Salzgitter Ankündigung einer Informationsveranstaltung. Einladung von Medienvertretern. Die Polizei plant am 01.09.2020, 12:00-17:00 Uhr, eine Informationsveranstaltung in Peine, Bahnhofstraße (Höhe City Galerie), durchzuführen. Es handelt sich um eine gemeinsame Aktion mit dem Landkreis Peine, dem Weißen Ring, den Beratungsstellen Heckenrose/BISS/Labora und dem Frauenhaus. Wir informieren ausführlich zum Thema häusliche Gewalt (siehe Anlage). Bitte kündigen Sie diese Informationsveranstaltung in Ihren Medien an. Gleichzeitig laden wir Sie als Medienvertreter herzlich am 01.09.2020 um 13:00 Uhr zu einem Pressetermin ein.

Nachtrag zur Ursprungsmeldung:

Unter dem Motto "Häusliche Gewalt ist verletzend, strafbar und keine Privatangelegenheit" hatten am 01.09.2020 als eine gemeinsame Aktion der Polizei, des Landkreises Peine, dem Weißen Ring, den Beratungsstellen Heckenrose/BISS/Labora und dem Frauenhaus eine gemeinsame Informationsveranstaltung durchgeführt.

Es sollte verdeutlicht werden, dass häusliche Gewalt alle Bildungs- und Einkommensschichten sowie alle Altersgruppen, Nationalitäten, Religionen und Kulturen betrifft.

Hilfesuchende aus Peine erhalten jederzeit professionelle Hilfe und Unterstützung, um einen Weg aus der Gewalt zu erhalten. Bei der Veranstaltung wurde Informationsmaterial verteilt und die Ansprechpartner der verschiedenen Institutionen vorgestellt.

