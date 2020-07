POL-KA: (KA) Philippsburg - Fahrzeugführer flüchtet nach Kollision mit Fahrrad

Polizeipräsidium Karlsruhe

Zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 19-Jahre alter Radfahrer sich leicht verletzte, kam es am Donnerstagmittag in der Altrheinstraße in Philippsburg.

Gegen 13:15 Uhr fuhr der 19-Jährige Radler die Altrheinstraße in Richtung Goldwäscherstraße um auf den dortigen linken Gehweg zu fahren. Im Kreuzungsbereich kommt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer aus der Kronenwerksstraße und möchte geradeaus in die Hornwerkstraße fahren. Hierbei kommt es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Radler. In der Folge stürzte der 19-Jährige zu Boden und verletze sich leicht. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer, hielt für einige Sekunden an, bevor seine Fahrt ohne seine Pflichten nachzukommen, fortsetzte. Bei dem Geschädigten soll es sich vermutlich um einen blauen Citroen handeln. Der Fahrer soll um die 25-Jahre alt gewesen sein.

Das Polizeirevier Philippsburg ist nun auf der Suche nach dem Fahrzeuglenker sowie weiteren Zeugen des Vorfalls, die sich unter der Telefonnummer 07256 93290 melden könne.

