POL-KA: (KA) Karlsruhe - Leichtverletzte bei Auffahrunfall an einer Ampel

Karlsruhe (ots)

Eine Leichtverletzte sowie ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro sind das Ergebnis eines Auffahrunfalles, der sich am Donnerstagnachmittag in Oberreut ereignete.

Eine 55-jährige Pkw-Fahrerin war gegen 14:00 Uhr mit ihrem Opel auf der Otto-Wels-Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Rudolf-Breitscheid-Straße übersah die Frau vermutlich den an der roten Ampel stehenden Renault eines 49-Jährigen, weshalb sie dem Fahrzeug von hinten auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt die 55-Jährige leichte Verletzungen. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

