POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fahrradfahrerin gestürzt - Pkw-Fahrer fuhr davon

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Talstraße verletzte sich eine Fahrradfahrerin schwer. Die 79-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad gegen 13.00 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes in Palmbach. Sie bemerkt einen Pkw der ausparkte und der Fahrer sie offensichtlich nicht sah. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich sie dem Pkw aus und prallte hierbei gegen einen geparkten Pkw. Bei dem Aufprall verletzte sie sich schwer. Der Pkw-Fahrer stieg aus, ging zu der 79-Jährigen und sprach kurz mit ihr. Anschließend setzte er sich in sein Fahrzeug und fuhr davon.

Die Polizei sucht nun Zeugen die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Pkw-Fahrer geben können. Diese werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe, Telefon 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

