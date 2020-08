Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 05.08.2020

PI Leer/Emden (ots)

++ Widerstand gegen Polizeibeamte ++ Raub zum Nachteil eines 23-Jährigen ++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ++ Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung ++

Bunde - Widerstand gegen Polizeibeamte

Bunde - Bei einem Einsatz im Friedensweg kam es heute Nacht gegen 02:45 Uhr zu einem Widerstand gegen Polizeibeamtinnen und -beamte, bei dem zwei Beamtinnen und zwei Beamte leicht verletzt wurden. Die Beamten wurden aufgrund randalierender Personen in den Friedensweg entsandt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass es zwischen mehreren Personen in einer Wohnung zu Streitigkeiten mit anschließenden Körperverletzungen gekommen war. Um die Situation zu deeskalieren, sprachen die Beamten gegen eine 34-Jährige Frau aus dem Moormerland einen Platzverweis aus. Diesem Verweis kam die Frau trotz mehrfacher Aufforderung der Beamten nicht nach. Schließlich schubste sie einen Polizeibeamten zur Seite. Bei der anschließenden Ingewahrsamnahme leistete die 34-jährige Frau erheblichen Widerstand, wurde aggressiver und versuchte sich mit gezielten Schlägen und Tritten zu befreien. Während der Fahrt zur Dienststelle versuchte die Frau mit einem gezielten Tritt eine Beamtin im Streifenwagen gegen den Kopf zu treten, verfehlte diesen jedoch knapp. Die 34-jährige Frau wurde in die Gewahrsamszelle verbracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Bei dem Einsatz erlitten alle vier eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten leichte Verletzungen, blieben aber weiterhin dienstfähig. Gegen die Frau aus dem Moormerland wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Emden - Raub zum Nachteil eines 23-Jährigen

Emden - Bereits am Freitagabend kam es in der Rademacherstraße zu einem Raub zum Nachteil eines 23-jährigen Emders. Als dieser gegen 21:30 Uhr seine Wohnung verlassen wollte, hörte er Geräusche aus dem Erdgeschoss des Mehrparteienhauses und ging diesen nach. Als der Emder dann die Haupteingangstür öffnete, kamen ihm zwei maskierte männliche Personen entgegen. Durch körperliche Gewalt gelang es den beiden Tätern, dem 23-Jährigen sein Smartphone sowie Geld aus seiner Geldbörse zu entwenden. Anschließend flüchteten die beiden Täter in unbekannte Richtung. Der 23-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt, musste jedoch nicht in ärztliche Behandlung. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Leer - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Leer - In der Nacht zu Dienstag ereignete sich gegen 03:00 Uhr auf dem Mettjeweg ein Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung eines 21-jährigen Mannes aus Leer. Nach derzeitigen Informationen befuhr der 21-Jährige mit seinem Pkw Mercedes den Mettjeweg in Richtung Borkumer Weg. Aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte einige Sträucher und kam letztendlich auf einem Feld zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,43 Promille. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt sowie der Führerschein sichergestellt. Der Fahrzeugführer wurde bei diesem Unfall nicht verletzt, sein Pkw war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Entsprechende Ermittlungsverfahren gegen den 21-Jährigen wurden eingeleitet.

Westoverledingen - Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung

Westoverledingen - Zu einem weiteren Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung kam es Dienstagabend um 23:25 Uhr in der Ihrener Straße in Ihren. Ein 29-jähriger Mann aus Westoverledingen befuhr mit seinem Pkw der Marke VW die genannte Straße in Richtung Ihrhove. Im Verlauf einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum sowie eine Straßenlaterne. Der Pkw kam anschließend in einer Hecke im Vorgarten eines dortigen Grundstücks zum Stehen. Der 29-jährige Fahrzeugführer wurde durch den Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Ihrener Straße im Kurvenbereich zwischen "Alt Ihren" und "Patersweg-Nord" für ca. eine Stunde voll gesperrt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden des Unfalls beläuft sich insgesamt auf eine untere fünfstellige Summe.

