Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 04.08.2020

PI Leer/Emden (ots)

++ Schwerer Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung ++ Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht! ++ Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss und ohne Fahrerlaubnis ++ Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss (2) ++ Fahrraddiebstahl ++

Detern - Schwerer Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung

Detern - Bei einem Verkehrsunfall auf dem Breitenweg ist am Montagmittag gegen 12:35 Uhr ein 66-jähriger Mann aus Detern schwer verletzt worden. Nach derzeitigen Informationen befuhr der Mann mit seinem Pkw der Marke Opel die Turmstraße in Richtung Amdorf. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und prallte anschließend frontal gegen einen Baum. Durch den Aufprall überschlug sich der Opel des 66-Jährigen und kam auf dem Dach zu liegen. Der Mann aus Detern erlitt schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Rhauderfehn - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Rhauderfehn - Am gestrigen Abend ereignete sich gegen 18:50 Uhr eine Verkehrsunfallflucht im Kreuzungsbereich der Hauptstraße zur Rhauder Landstraße. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Rhauder Landstraße mit einem schwarzen Pkw inklusive Anhänger, auf dem sich Rundballen befunden haben. An der Kreuzung zur Hauptstraße bog er auf diese nach rechts ab. Hierbei nahm er einem 52-jährigen Mann aus Detern, der mit seinem Pkw Opel die Hauptstraße in Richtung Collinghorst befuhr, die Vorfahrt. Der 52-Jährige wich dem Pkw-Gespann auf die Gegenfahrbahn aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei überfuhr er mit seinem rechten Vorderreifen eine dortige Verkehrsinsel, woraufhin der Reifen platzte. Der Pkw des Mannes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zeugen oder Hinweisgeber zum Pkw-Gespann werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Emden - In der Nacht zu heute wollte sich ein 41-jähriger Emder mit seinem Roller einer allgemeinen Verkehrskontrolle entziehen. Nach ersten Erkenntnissen ignorierte der Emder mehrere Haltesignale der Streifenwagenbesatzung und setzte seine Fahrt über die Friedrich-Ebert-Straße, Brückstraße, am Brauersgraben in Richtung Apfelmarkt fort. Hierbei fuhr der 41-Jährige mehrfach entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung durch Einbahnstraßen. Erst im Bereich der Einmündung zur Fußgängerzone am Apfelmarkt gelang es den Beamten, den Rollerfahrer zu stoppen. Hierbei kollidierte der Emder auf seinem Roller mit dem Streifenwagen. Bei dem Zusammenstoß wurden keine Personen verletzt. Ein Drogenvortest des 41-Jährigen fiel positiv aus, sodass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Mann aus Emden nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Leer - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss (1)

Leer - Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde gestern Mittag gegen 11:50 Uhr ein 37-jähriger Mann aus Bunde in der Bremer Straße als Fahrzeugführer eines Pkw der Marke BMW kontrolliert. Hierbei ergaben sich Hinweise auf den Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Drogenvortest verlief positiv, sodass dem Bunder die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Gegen den Mann aus Bunde wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Leer - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss (2)

Leer - In der Nacht zu heute wurde gegen 01:25 Uhr ein 23-jähriger Mann aus dem Moormerland mit seinem Pkw Opel im Osseweg kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich für die Beamten ebenfalls Hinweise auf den Einfluss von Betäubungsmitteln. Auch in diesem Fall wurde eine Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden gegen den 23-Jährigen eingeleitet.

Leer - Fahrraddiebstahl

Leer - Gestern Abend gegen 20:00 Uhr erhielt die Polizei einen Hinweis, dass sich zwei männliche Personen an einem Fahrrad am Fahrradständer am Bahnhof zu schaffen machten. Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung konnte zwei Männer, im Alter von 27 und 37 Jahren, im Nahbereich mit einem Fahrrad antreffen. Die Personalien des 27-Jährigen aus Westoverledingen wurden aufgenommen, sodass er bereits vor Ort aus der polizeilichen Maßnahme entlassen werden konnte. Der 37-Jährige, ebenfalls aus Westoverledingen, konnte sich hingegen nicht ausweisen und wurde zur Identitätsfeststellung zur Dienststelle verbracht. Er wurde ebenfalls im Anschluss aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Das Fahrrad wurde von den Beamten sichergestellt. Als die Beamten kurz darauf erneut am Fahrradständer am Bahnhof vorbeifuhren, konnten sie beobachten, dass die beiden Männer aus Westoverledingen erneut dabei waren, ein Fahrrad zu entwenden. Beide wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressestelle

Telefon: 0491-97690 104

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell