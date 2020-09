Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Freitag, 4. September 2020:

Vechelde: Bauwagen aufgebrochen

Mittwoch, 02.09.2020, 18:30 Uhr, bis Donnerstag, 03.09.2020, 09:00 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hebelten unbekannte Täter die Tür zu einem Bauwagen an einer Baustelle an der Hildesheimer Straße in Vechelde auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Bauwagen nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 200 Euro beziffert. Hinweise: 05302 / 930490

Sierße: Altpapiercontainer in Brand gesetzt

Freitag, 04.09.2020, gegen 02:30 Uhr

Unbekannte Täter setzten am Freitag, gegen 02:30 Uhr, den Inhalt zweier am Sportplatz in Sierße abgestellte Altpapiercontainer in Brand. Das Feuer wurde durch die alarmierte Feuerwehr abgelöscht. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 1000 Euro geschätzt. Hinweise: 05302 / 930490

Peine: Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Donnerstag, 03.09.2020, gegen 11:30 Uhr

Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah am Donnerstagvormittag ein 24-jähriger Fahrer eines Transporters beim Rangieren auf einem Parkplatz in der Duttenstedter Straße eine hinter dem Transporter gehende Fußgängerin. Durch den Anstoß stürzte die 68-jährige Fußgängerin zu Boden und verletzte sich hierbei leicht.

