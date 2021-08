Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Fahndung mit Foto nach besonders schwerem Diebstahl

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Am 26.03.2021 gegen 8:00 Uhr entwendeten unbekannte Tatverdächtige eine nicht unerhebliche Menge Kupferkabel von einem umzäunten Firmengelände auf der Straße "Vor den Büschen" in Marl. Die Kabel wurden in einen offenbar extra hierfür mitgeführten Kastenwagen, Ford Transit, eingeladen. Einer der Tatverdächtigen wurde bei der Tatausführung von der Überwachungskamera aufgezeichnet.

Die Fotos finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/marl-besonders-schwerer-fall-des-diebstahls

Hinweise nimmt die Polizei unter 0800/2361111 entgegen.

