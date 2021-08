Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Auf dem Neuroder Platz hat es am Donnerstagnachmittag eine Unfallflucht gegeben - der mutmaßliche Verursacher kam später aber zurück. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 22-Jährige beim Ausparken gegen 16.15 Uhr einen Ford Fiesta angefahren. Ein Zeuge hatte das beobachtet und gesehen, wie der junge Mann davonfuhr. Rund 2.500 Euro Sachschaden sind entstanden. Wie sich herausstellte, hat der 22-Jährige aus Castrop-Rauxel keinen Führerschein.

Herten:

Auf dem Parkplatz Am Technologiepark wurde am Donnerstag ein schwarzer VW Beetle angefahren und beschädigt. Passiert sein muss das Ganze zwischen 7.45 Uhr und 14.45 Uhr. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Hinweise zu der Unfallflucht bitte an Tel. 0800/2361 111.

