Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Versuchter Einbruch in Kiosk - Zwei Tatverdächtige festgenommen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei nahm in den frühen Morgenstunden zwei Männer fest, die in einen Kiosk an der Mühlenstraße einbrechen wollten. Zeugen vernahmen, gegen 04.45 Uhr, ein lautes Klirren und informierten die Polizei. Der Kioskbetreiber, der sich zum Tatzeitpunkt in einem Hinterraum aufhielt, stürmte bei dem Geräusch nach vorne und versuchte noch einen der Tatverdächtigen durch die eingeschlagene Scheibe zu ergreifen. Der Unbekannte konnte sich jedoch losreißen. Die beiden Männer flüchteten zu Fuß in Richtung Westringcenter. Im Nahbereich des Tatorts traf die Polizei zwei Verdächtige an, die bei Erblicken der Streifenwagen zunächst flüchteten. Sie konnten aber wenig später eingeholt und festgenommen werden. Bei den beiden Festgenommenen handelt es sich um einen 19-jährigen Recklinghäuser und einen 20-Jährigen aus Oer-Erkenschwick. Der 37-jährige Kioskbetreiber verletzte sich bei dem Versuch den unbekannten Tatverdächtigen zu ergreifen leicht. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell