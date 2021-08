Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fahrrad gegen Auto - 13-Jährige leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Gegen 8 Uhr des heutigen Tages ereignete sich ein Unfall mit einer leicht verletzten 13-Jährigen auf dem Nordring. Das Mädchen aus Bottrop fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem Fahrradweg des Nordrings in Richtung Gladbeckerstraße. Schräg hinter der 13-jährigen Bottroperin fuhr eine 66-jährige Autofahrerin aus Bottrop den Nordring in die gleiche Richtung. In Höhe der Bodelschwingstraße kam es zur Kollision beider Fahrerinnen. Die 13-Jährige bog nach links auf die Bodelschwingstraße ab, während die 66-Jährige zeitgleich an der Zweiradfahrerin vorbeifuhr. Das Mädchen stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte transportierten sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf insgesamt 250 Euro geschätzt.

