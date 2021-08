Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/ Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Am Mittwoch beschädigte ein unbekannter Autofahrer, in der Zeit von 14.45 Uhr bis 15.50 Uhr, einen geparkten schwarzen Audi am Vosskamp. Er hinterließ einen Schaden von etwa 1.000 Euro und flüchtete unerkannt vom Unfallort.

Einen Schaden von ca. 1.000 Euro verursachte ein Unbekannter an einem grauen Skoda Fabia an der Händelstraße. Die Unfallflucht ereignete sich am Mittwoch, kurz nach 16h. Der Wagen stand auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes. Der Unfallort liegt schräg gegenüber der Straße Zum Alten Kreuz. Bislang liegen keine Hinweise zum Unfallverursacher vor.

Bottrop

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Mittwoch, in der Zeit von 13.30 Uhr bis 14.45 Uhr, einen grauen Seat an der Friedrich-Ebert-Straße. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden beträgt ca. 1.200 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

