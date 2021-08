Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Herten/Recklinghausen: Einbruch und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Am Schoolkamp sind unbekannte Täter in das Vereinsheim einer Kleingartenanlage eingebrochen. Zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag wurden dort mehrere Schränke durchwühlt. Gestohlen wurden offensichtlich einzelne Spirituosen-Flaschen. Im gleichen Zeitraum wurde außerdem in den Werkzeugschuppen einer Parzelle eingebrochen und eine Bohrmaschine gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen gesehen oder Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an Tel. 0800/2361 111.

Herten:

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen wurde auf der Ringstraße der Transporter eines Handwerkerunternehmens gestohlen. In dem weißen Mercedes-Sprinter befanden sich diverse Werkzeugmaschinen. Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

Recklinghausen:

In der Kleingartenanlage am Ostcharweg waren Einbrecher unterwegs. Zwischen Montag- und Mittwochnachmittag haben unbekannte Täter versucht, mehrere Gartenlauben aufzubrechen. Nach bisherigen Ermittlungen blieb es in vier Fällen beim Versuch, eine Laube wurde gewaltsam geöffnet und durchwühlt. Wer Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise auf Tatverdächtige geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell