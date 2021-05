Polizei Hagen

POL-HA: 44-jähriger Mann stürzt nach Stichverletzungen schwerverletzt vom Balkon

Hagen (ots)

In der Nacht von Sonntag (02.05.2021) auf Montag sind Polizeibeamte zu einer Wohnung in der Boeler Straße gerufen worden, in der kurz zuvor ein durch Stichverletzungen im Bauchbereich schwerverletzter 44-jähriger Hagener vom Balkon im 2. Obergeschoss gefallen ist. Beim Eintreffen der Polizeistreife gegen 01.45 Uhr befand sich in der betreffenden Wohnung die 57-jährige Freundin des Mannes. Der 44-Jährige musste durch den Rettungsdienst notärztlich versorgt werden. Bei der Einlieferung in ein Hagener Krankenhaus bestand Lebensgefahr. Die genauen Umstände des Sachverhaltes sind derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die 57-jährige Frau wurde vorläufig festgenommen. Weitere Auskünfte werden derzeit nicht erteilt. (sch)

