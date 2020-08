Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Unfallflucht in der Rathausstraße

Sponheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 05.08.20, 18:00 Uhr, und Donnerstag, 06.08.20, 08:00 Uhr, wurde in der Rathausstraße in Sponheim ein geparkter schwarzer Mercedes-Benz an der linken hinteren Seite (Rücklicht/Karosserie) von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110.

