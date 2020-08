Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Unfall mit verletzter Radfahrerin und Unfallflucht

Rümmelsheim / Burg Layen (ots)

Am Mittwoch, 29.07.20, 18:45 Uhr, befuhr eine Radfahrerin die Burg-Layer Straße/Kreisstraße 43 in Rümmelsheim/Burg Layen in Fahrtrichtung Ortsmitte. Ein Auto kam der Radfahrerin entgegen und schnitt eine scharfe Kurve, sodass die Radfahrerin nach rechts ausweichen musste und gegen den Bürgersteig prallte. Hierdurch stürzte die Radfahrerin und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 92000-215

E-Mail: pdbadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell