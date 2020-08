Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Spektakulärer Unfall auf der Gensinger Straße - Alleinbeteiligter PKW-Fahrer überfährt Fahrbahntrennung

Bad Kreuznach - Gensinger Straße (ots)

Am 03.08.2020 gegen 16:40 Uhr befuhr ein 50 Jahre alter Mann aus Bad Kreuznach die Gensinger Straße in Richtung Innenstadt. Nach derzeitigem Kenntnisstand gerät der Fahrzeugführer aufgrund von Übermüdung gegen den Bordstein und überfährt den bebauten Mittelstreifen. Nach Auslösen des Airbags kommt der PKW auf der gegenüberliegenden Fahrbahn zum Stehen. Der Gegenverkehr wird durch das unfreiwillige Fahrmanöver nicht beeinträchtigt, der Unfallfahrer jedoch leicht im Bereich der Brust verletzt und muss in ein Bad Kreuznacher Krankenhaus verbracht werden. Das Fahrzeug des 50-jährigen ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden.

