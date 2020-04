Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Festnahme nach Wohnungseinbruch - Zeugenaufruf

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

16. April 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 15.03.2020 - Witzeeze

Am 15.03.2020, gegen 09:45 Uhr, kam es zu einem Diebstahl aus einem Einfamilienwohnhaus in Witzeeze bei Büchen, bei dem ein Tatverdächtiger festgenommen werden konnte.

Der Tatverdächtige verschaffte sich über die angelehnte Terrassentür Zutritt zum Wohnbereich. Hier wurde er durch den Bewohner überrascht und flüchtete. Nach kurzer Verfolgung konnte der 43-jährige Täter festgenommen werden.

Bei dem Täter wurde eine Vielzahl von Schmuck- und Wertgegenstände sichergestellt. Diese konnten bislang nicht zugeordnet werden.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe: Wem gehört der sichergestellte Schmuck? Wer kann Hinweise dazu geben? Es wurden unter anderem zwei Eheringe mit den Namen "Marie" und "Werner" aufgefunden. Einige Schmuckstücke werden in den nächsten Tagen in der Schmuckdatenbank "SECURIUS" des BKA veröffentlicht. Diese ist über die URL www.securius.eu erreichbar.

Hinweise bitte an jede Polizeidienststelle oder an die Kriminalpolizei in Reinbek unter 040/727707-0. Anfragen zu dem sichergestellten Schmuck können auch unter wohnungseinbruch@polizei.landsh.de gestellt werden.

Christian Braunwarth, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Sandra Kilian

Telefon: 04541/809-2011

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell