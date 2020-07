Polizei Bonn

POL-BN: Fahrraddiebstahl - Alle Daten Ihres Fahrrades in der Fahrradpass-App der Polizei

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Kennen Sie im Fall der Fälle die Rahmennummer Ihres Fahrrads? Wissen sie spontan Marke und Typ? Haben Sie ein Foto des Rades zur Hand? Wo sind die Unterlagen bzw. der Kaufbeleg?

Aber genau darauf kommt es nach einem Fahrraddiebstahl an. Anhand individueller Daten des Rades, wie z.B. der Rahmennummer, kann die Polizei ein aufgefundenes Rad nach einem Diebstahl dem rechtmäßigen Eigentümer zuordnen.

Alle Daten zu Ihrem Fahrrad, wie Rahmennummer, Marke, Typ individuelle Merkmale und ein Foto können sie einfach und unkompliziert in der Fahrradpass-App der Polizei auf ihrem Smartphone speichern. Im Falle eines Diebstahles können Sie so die Daten bei Anzeigenerstattung bei der Polizei oder für Ihre Versicherung ausdrucken oder per Mail verschicken.

Die Fahrradpass-App steht kostenlos im Apple App Store beziehungsweise im Google Play Store unter folgenden Links zum Download bereit:

App Store: https://itunes.apple.com/de/app/fahrradpass/id438072942?mt=8

Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netzbewegung.polizei.bicyclePass&hl=de

Sie können natürlich auch nach wie vor den polizeilichen Fahrradpass in Papierform ausfüllen und zu Hause aufbewahren. Weitere Informationen zum Schutz vor Fahrraddiebstahl und den Fahrradpass zum Download finden Sie im Faltblatt "Räder richtig sichern" der Polizei unter: https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/025-FB-Raeder-richtig-sichern.pdf

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell