POL-HA: Corona-Streife - Ordnungsamt, Polizei und Sprachmittler sensibilisieren Bürger in Altenhagen

Am vergangenen Freitagnachmittag (30.04.2021) führte der Bezirksdienst Altenhagen der Hagener Polizei gemeinsam mit Mitarbeitern des Ordnungsamtes und Sprachmittlern des Quartiersmanagements erneut eine gemeinsame Streife im Stadtteil Altenhagen durch. Bereits kurz vor Silvester haben Stadt und Polizei mit einer ähnlich gelagerten Aktion sehr gute Erfahrungen gemacht. Erklärtes Ziel war es diesmal, insbesondere aus Südosteuropa stammenden Menschen die aktuell geltenden Corona-Regeln und mögliche Gefahren bei einer Missachtung in ihrer Landessprache näher zu bringen. Dabei wurde der Zeitpunkt des gemeinsamen Streifenganges sehr bewusst gewählt. Denn am 01. Mai fand das christlich-orthodoxe Osterfest statt, an dem es üblicherweise zu größeren Menschenansammlungen und somit zu einem erhöhten Corona-Infektionsrisiko kommen kann. Letztlich konnten bei dem Streifengang viele Bürger erreicht werden und in interessanten Gesprächen war es so möglich, wichtige Corona-Regeln in der entsprechenden Landessprache zu verdeutlichen. Begleitend wurden Aufklärungsbroschüren, Schutzmasken und Desinfektionsmittel verteilt. Insgesamt war die Resonanz bei allen Beteiligten durchweg positiv. Daher sind in Zukunft weitere gemeinsame Streifengänge dieser Art geplant. (sch)

