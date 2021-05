Polizei Hagen

POL-HA: Polizei löst Feier mit 43 Personen in kleiner Wohnung auf

Hagen (ots)

Die Hagener Polizei hat am Sonntagabend (02.05.2021) eine Feier in einer 70qm- Wohnung in der Voerder Straße wegen massiver Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung aufgelöst. An der Veranstaltung nahmen insgesamt 26 Erwachsene und 17 Kinder teil. Beim Eintreffen einer Polizeistreife versuchte sich ein Teil der Personen in verschiedenen Räumen der Wohnung zu verstecken. Alle trugen keinen Mund-Nasen-Schutz. Gegenüber den Beamten gab der 43-jährige Wohnungsmieter an, dass man eine Glaubensfest feiere. Hierfür sei zudem Verwandtschaft aus dem Ausland gekommen. Weiterhin äußerte er, dass er nicht um das derzeitige Verbot solcher Feiern gewusst habe. Die Polizeibeamten beendeten die Veranstaltung und schrieben 26 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Fünf Personen mussten an Ort und Stelle eine Sicherheitsleistung bezahlen, da sie keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben. Zudem wurden den Anwesenden wesentliche Bestandteile der aktuelle Corona-Schutzverordnung deutlich durch die Polizei erläutert. (sch)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell