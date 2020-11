Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Strohballen brennen in 17390 Klein Polzin (Landkreis Vorpommern - Greifswald)

PR Wolgast

Am heutigen Abend, gegen 17:30 Uhr, wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Menzlin, Klein Bünzow, Groß Polzin, Ziethen und Anklam zu einem Brand in Klein Polzin, in der Nähe von Ziethen gerufen. Auf einer Wiese am Rande der genannten Ortslage brannten ca. 50 Strohballen. Die eingesetzten Kameraden der FFW konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Gebäude waren durch das Feuer allerdings nicht in Gefahr. Nach ersten Ermittlungen der Polizei kann eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Der entstandene Gesamtschaden wird mit 1500,- Euro beziffert. Die Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes Anklam zur Brandursache dauern an. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

