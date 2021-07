Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Kollision mit geparktem Auto

Recklinghausen (ots)

Am Ringofen kollidierte eine 19-jährige Autofahrerin aus Bottrop am Mittwoch, um 22.30 Uhr, mit einem geparkten Auto. Sie war während der Fahrt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Die Fahrerin verletzte sich leicht und wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt. Der entstandene Sachschaden an beiden Autos liegt bei ca. 2.500 Euro.

