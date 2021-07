Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 03.07.2021, sind zwei Autos auf der B 34 bei Klettgau-Grießen kollidiert, wobei zwei Verletzte zu beklagen waren. Gegen 21:20 Uhr wollte ein 21-jähriger Nissan-Fahrer die B 34 aus einem Gemeindeverbindungsweg in Richtung der L 161A nach Grießen überqueren. Er stieß mit einem auf der Bundesstraße fahrenden bevorrechtigen Mazda zusammen. Der Nissan-Fahrer und die 35 Jahre alte Mazda-Fahrerin wurden verletzt. Beide kamen in umliegende Krankenhäuser. Weitere Mitfahrer blieben unversehrt. Die Autos wurden erheblich beschädigt. Der Sachschaden dürfte bei rund 60000 Euro liegen. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr waren mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Eine Fachfirma reinigte die Unfallstelle von ausgelaufenen Betriebsstoffen. Die B 34 war zeitweise voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell