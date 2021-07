Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Unfallflucht - Zeugen gesucht -

Freiburg (ots)

Breisach - In der Zeit von Dienstag, 29. Juni 2021, 20.00 Uhr bis Mittwoch, 30.Juni 2021, 06.30 Uhr, kollidierte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ausparken mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Skoda Fabia. Das Fahrzeug stand in der Breisgaustraße in Breisach gegenüber den Parkplätzen des Anwesens Grüngärtenweg 20/22.

Zeugen werden gebeten mit dem Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667/9117-0 Kontakt aufzunehmen.

