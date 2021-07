Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz - Zeugen gesucht -

Freiburg (ots)

March - Am Samstag, 03. Juli 2021, gegen 19.45 Uhr, beschädigt ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Hauptstraße in March beim Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten Ford Fiesta und entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am geschädigten Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 1000 Euro.

Zeugen werden gebeten mit dem Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667/9117-0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell