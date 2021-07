Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen - Fahrradfahrer verursacht Unfall und flüchtet - Zeugen gesucht -

Freiburg (ots)

Ihringen - Am Sonntag, 04. Juli 2021, gegen 17.20 Uhr, kam einem 47-jährigen Pkw-Führer ein 68-jähriger Fahrradfahrer in der Poststraße in Ihringen entgegen und touchierte dessen Außenspiegel und Fahrertür. Hierdurch kam der Fahrradfahrer zu Fall, verletzte sich am Kopf und verließ die Unfallstelle unerlaubt. Durch Zeugenhinweise konnte der Fahrradfahrer ermittelt werden. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Weitere Zeugen werden gebeten mit dem Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667/9117-0 Kontakt aufzunehmen.

