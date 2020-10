POL-FR: Lörrach: Zeugensuche nach Unfallflucht

Polizeipräsidium Freiburg

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte am Mittwoch, 28.10.2020, zwischen 14 und 17 Uhr, beim Ein- oder Ausparken einen auf einem Parkplatz in der Schopfheimer Straße, Schöpflin-Areal, in Lörrach-Brombach stehenden silbernen Pkw Audi Q3 auf der rechten Fahrzeugseite und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Sachschaden liegt bei etwa 2200 Euro. Möglicherweise war das Verursacherfahrzeug weiß. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen.

