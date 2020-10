Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unfall im Kreisverkehr - Zeugen gesucht

Bad KrozingenBad Krozingen (ots)

Am 29.10.2020, zwischen 20:00 Uhr und 21:00 Uhr, kam es in Bad Krozingen im Kreisverkehr Biengener Allee/Freiburger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein schwarzer PKW fuhr von der Biengener Allee in den Kreisverkehr ein, ohne die Vorfahrt des sich im Kreisverkehr befindlichen Mercedes zu beachten. Hierdurch kam es zum Streifvorgang zwischen beiden Fahrzeugen, wobei der Mercedes vorne rechts im Bereich des Stoßfängers beschädigt wurde. Die PKW-Führerin des unbekannten schwarzen PKW verlies unerlaubt die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Sie setzte ihre Fahrt zügig in die Freiburger Straße fort und bog anschließend in die Friedensstraße ab. Der schwarze Pkw soll laut Zeugenaussagen von einer Frau mit Kopftuch gefahren worden sein.

Das Polizeirevier Müllheim (07631-17880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen PKW sowie dessen Fahrerin geben können.

