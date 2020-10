Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Winden: Zu schnell abgebogen

FreiburgFreiburg (ots)

Am Donnerstag, 29.10.2020, gegen 12.50 Uhr, verlor ein Autofahrer in Winden alleinbeteiligt die Kontrolle über seinen Wagen. Der Autofahrer befuhr die Hauptstraße von Richtung Elzach kommend nach Winden und wollte wohl sehr spontan in die Grünstraße abbiegen.

Hierbei kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Erst im angrenzenden Mühlkanal kam sein SUV zum Stillstand. Der 34-jährige Fahrer wurde hierbei nicht verletzt.

Allerdings entstand ein beachtlicher Sachschaden am Fahrzeug, welcher sich auf etwa 10.000 Euro belaufen dürfte.

WKI/rb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg



Michael Schorr

Tel.: +49 761 882-1013



freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell