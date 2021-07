Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Heranwachsender schießt mit Schreckschusswaffe im Erdbeerfeld

Freiburg (ots)

March-Neuershausen - Am Freitag, 02. Juli 2021, gegen 19.25 Uhr, teilte ein Anwohner Schussgeräusche aus den Erdbeerfeldern an der Gewerbestraße in March-Neuershausen mit. Vor Ort konnte ein 20-Jähriger festgestellt werden, der den Sachverhalt letztlich einräumte. Die Schreckschusswaffe und Munition wurden sichergestellt. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz.

