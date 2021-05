Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte grün? - Unfallzeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend (26.05.2021) an der Einmündung Vaihinger Straße/Nord-Süd-Straße ereignet hat. Eine 39 Jahre alte Frau fuhr gegen 17.10 Uhr mit ihrem Citroen in der Vaihinger Straße Richtung Vaihingen. An der Einmündung zur Nord-Süd-Straße kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Ford einer 24-Jährigen, die auf der Nord-Süd-Straße in Richtung Möhringen unterwegs war. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von 20.000 Euro. Beide Unfallbeteiligten gaben an, bei grün gefahren zu sein. Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Telefonnummer +4971189903400 zu melden.

