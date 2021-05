Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Mittwochmittag (26.05.2021) auf der Bundesstraße 10 vier Fahrzeuge beteiligt waren und ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden ist. Ein 33 Jahre alter Fahrer eines VW Golf war gegen 13.00 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße 10 in Richtung Esslingen unterwegs. Zwischen der Gaisburger Brücke und der Auffahrt zur Bundesstraße 14 überholte ihn ein 26-Jähriger mit einem VW-Transporter auf dem rechten Fahrstreifen. Beim Einscheren vor dem VW Golf kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Einem 18-Jährigen, der mit seinem Ford Focus dahinterfuhr, gelang es, sein Auto zum Stillstand abzubremsen. Ein 26 Jahre alter Mann, der sich mit einem Porsche Cayenne dahinter befand, fuhr auf den Ford auf. Zeugen, die Hinweise zum Unfall und zur Fahrweise des 26- und 23-Jährigen bereits vor dem Unfall geben können, insbesondere der Fahrer einer dunklen Limousine, der ebenfalls in gleicher Richtung unterwegs war, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 mit der Verkehrspolizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell