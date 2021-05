Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Ampelmast zusammengestoßen

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Bei einem Unfall an der Straße Otto-Hirsch-Brücken am Mittwochabend (26.05.2021) ist ersten Schätzungen zufolge ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro entstanden. Ein 50 Jahre alter LKW-Fahrer war gegen 18.00 Uhr in der Straße Am Mittelkai unterwegs. Als er nach links in die Straße Otto-Hirsch-Brücken in Richtung Obertürkheim abbog, prallte er gegen einen Ampelmast, der sich auf der Mittelinsel befand. Bei dem Aufprall wurde der Tank des LKWs beschädigt, sodass zirka 150 Liter Kraftstoff ausliefen. Die Zugmaschine samt Anhänger versperrte in der Folge alle Fahrspuren, die Bergung und Reinigungsarbeiten dauerten bis etwa 22.00 Uhr an. Die Reparaturen der defekten Ampelanlage erfolgen im Laufe des Donnerstags (27.05.2021).

