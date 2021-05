Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Diebe festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagmorgen (25.05.2021) zwei 34 und 37 Jahre alte Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, einer 26 Jahre alten Frau die Handtasche und Jacke gestohlen zu haben. Der 37-Jährige sprach die Frau und ihren 27 Jahre alten Begleiter gegen 07.30 Uhr an der Katharinenstraße an, bettelte um Geld und verwickelte beide in ein Gespräch. In der Zwischenzeit stahl der 34-jährige mutmaßliche Komplize die am Boden stehende Handtasche samt Jacke der Frau und flüchtete. Nachdem die 26-Jährige den Diebstahl bemerkt hatte, rannten sie und ihr Begleiter dem 34-Jährigen hinterher und hielten ihn an der Lazarettstraße fest. Der Tatverdächtige gab die mutmaßlich gestohlenen Gegenstände wieder heraus und führte die beiden zu der bereits weggeworfenen Tasche. Alarmierte Polizeibeamte nahmen das Duo daraufhin fest. Die beiden rumänischen Tatverdächtigen wurden am Mittwoch (26.05.2021) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

