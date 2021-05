Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Baustellen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen/-Feuerbach (ots)

Unbekannte sind am Pfingstwochenende (21.-25.05.2021) in Baustellen an der Ludwigsburger Straße und an der Bludenzer Straße eingebrochen. Die Täter stahlen aus einer Baugrube an der Ludwigsburger Straße/Colmarer Straße einen tonnenschweren Spitzmeißel und ein Lasermessgerät mit Stativ im Gesamtwert von etwa 17.000 Euro. Auf einer Baustelle an der Bludenzer Straße hebelten die unbekannten Einbrecher eine Zugangstüre zu einem Lagerraum auf und stahlen daraus eine originalverpackte Spülmaschine der Marke Bosch im Wert von mehreren Hundert Euro. In beiden Fällen entkamen die Täter unerkannt mit ihrer Beute. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 oder des Polizeireviers 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell