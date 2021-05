Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Übergabe verhindert - Enkeltrickbetrüger erneut unterwegs

Stuttgart-Möhringen (ots)

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei vor Telefontrickbetrügern. Derzeit häufen sich die Fälle, in denen sich die Betrüger am Telefon als Angehörige ausgeben und unter einem Vorwand Geld verlangen. Dabei wird vor allem die Masche mit dem vermeintlichen Unfall verwendet, in denen die angeblichen Enkel Geld bräuchten, um eine Strafverfolgung abzuwenden oder eine Kaution zu begleichen. So auch bei einem Fall am Dienstagnachmittag (25.05.2021) in Möhringen. Eine unbekannte Frau rief gegen 15.30 Uhr bei einer 90 Jahre alten Seniorin an und gab sich als ihre Enkelin aus. Sie erzählte, dass sie einen Unfall gehabt hätte, bei dem jemand gestorben sei und nun mehrere Tausend Euro für die Kaution benötigen würde. Im Verlauf des Gesprächs gab sie den Hörer auch an einen vermeintlichen Polizeibeamten weiter, der den Unfall bestätigte. Die Betrüger forderten die Seniorin dazu auf Geld in eine Tasche zu packen und zur Abholung vor ihrer Haustür zu deponieren. Als die Seniorin die Tasche mit den Wertgegenständen nach draußen bringen wollte, sprach sie ein aufmerksamer Hausmeister an. Gemeinsam mit einer Nachbarin konnte er die 90-Jährige von ihrem Vorhaben abbringen und die Polizei alarmieren.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Anrufe auch über die kommenden Tage fortgesetzt werden und rät deshalb: - Seien Sie sich bewusst, dass die Betrüger absichtlich Druck und immensen Stress aufbauen, um gewollt Ängste und Sorgen zu schüren - diese sind jedoch unbegründet. Lassen Sie sich keineswegs, egal zu welcher Uhrzeit, unter Druck setzen.

- Ziehen Sie bei Bedenken Verwandte, Vertrauenspersonen oder die echte Polizei in Ihre Entscheidungen mit ein. Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

- Legen Sie bei dem kleinsten Zweifel den Telefonhörer auf und wählen Sie mit der 110 den Polizeinotruf.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

