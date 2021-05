Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Tiefgarage randaliert und Brandalarm ausgelöst - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagabend (22.05.2021) zwei junge Männer im Alter von 16 und 18 Jahren vorläufig festgenommen, die in einer Tiefgarage am Kleinen Schloßplatz mehrere Sachbeschädigungen begangen und anschließend einen Feueralarm ausgelöst haben sollen.

Die Feuerwehr rückte kurz vor 20.00 Uhr mit einem Löschzug an, nachdem der Brandmeldealarm in einer Tiefgarage am Kleinen Schlossplatz ausgelöst hatte.

Anstatt eines Feuers entdeckten die Einsatzkräfte neben einem eingeschlagenen Handfeuermelder auch einen mutmaßlich eingetretenen Wandhydranten sowie beschädigte Lampen. Während Polizeibeamte die Spuren sicherten, kamen zwei junge Männer in die Tiefgarage, die beim Erblicken der Beamten davonrannten. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten schließlich zur vorläufigen Festnahme der beiden 16- und 18-Jährigen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Beamten sie an ihre Eltern. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Telefonnummer +4971189903100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell