Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Stadtgebiet/Mehrere Autos aufgebrochen-Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Bislang fünf Anzeigen aus Lüdinghausen wegen Auto-Aufbrüchen gingen am Donnerstag bei der Polizei ein. In allen Fällen stahlen die Unbekannten aus neuwertigen Autos der Marken BMW und Mercedes hochwertige Multifunktionselektronik. Die Autos waren im Gildenweg, Ackerbürgerweg, der Käthe-Kollwitz- und der Doktor-Kleinsorge-Straße sowie in der Scholbrocker Heide geparkt.In vier Fällen steht bislang nicht fest, wie die Täter ins Innere gelangten. In einem Fall konnten die eingesetzten Beamten ein Loch in einer Tür feststellen. Durch dieses Loch wirkten sie auf die Elektronik des Fahrzeuges ein und öffneten es.

Zwei gleichgelagerte Fälle wurden in Senden zur Anzeige gebracht. Hier gab es auch mehrere Anzeigen wegen Autos die offensichtlich durchsucht und in einigen Fällen kleinere Geldbeträge sowie eine Smartwatch gestohlen wurden.

Die Polizei prüft derzeit, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

