Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Ondrup

Autofahrer bekifft unterwegs

Coesfeld (ots)

Die Weiterfahrt eines bekifften Autofahrers konnten Polizisten am Mittwoch in Lüdinghausen verhindern. Sie hielten den 46-jährigen Lüdinghauser gegen 14.30 Uhr im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Bauerschaft Ondrup an. Bei seiner Überprüfung ergaben sich Anhaltspunkte auf einen Drogenkonsum. Ein Drogentest verlief positiv. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizisten fertigten eine Anzeige und untersagten die Weiterfahrt bis zur vollständigen Ausnüchterung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell