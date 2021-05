Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Drogenhändler festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt/Sindelfingen (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (22.05.2021) drei Männer und eine Frau im Alter von 28 bis 44 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, mit Drogen gehandelt zu haben. Die Beamten kontrollierten kurz vor 21.00 Uhr den 35-jährigen Tatverdächtigen in der Rosenaustraße und entdeckten dabei eine Flasche mit mehr als 40 Gramm einer rauschgiftverdächtigen Flüssigkeit. Als sie den Ausweis des Mannes in seiner Wohnung überprüfen wollten, trafen sie auf zwei 28 und 32 Jahre alte Männer sowie eine 44 Jahre alte Frau und fanden bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung neben rund 1300 Gramm Amphetamin, auch knapp 20 Gramm Marihuana, mehrere Hundert Euro mutmaßliches Dealergeld sowie mehrere Utensilien, die auf einen möglichen Rauschgifthandel schließen lassen. Bei einer weiteren Wohnungsdurchsuchung beim 28-Jährigen in Sindelfingen fanden die Ermittler Ecstasy-Tabletten sowie Kleinstmengen an Haschisch und Amphetamin. Die 28 und 32 Jahre alten Männer wurden nach Rücksprache mit der Stuttgarter Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Die beiden 44 und 35 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen sind am Sonntag (23.05.2021) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt worden, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

