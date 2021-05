Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Tankstellenmitarbeiterin bedroht - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Sonntagabend (23.05.2021) eine 43 Jahre alte Tankstellenmitarbeiterin am Rosenbergplatz mit einem Messer bedroht. Die 43-Jährige schloss gegen 22.45 Uhr die Tankstelle ab, als ein unbekannter Mann auf sie zukam. Er hielt ihr ein Messer entgegen und forderte sie auf, die Tankstelle zu öffnen, damit er dort das Bargeld stehlen könne. Da die 43-Jährige die Tankstelle allerdings noch nie zuvor selbstständig geöffnet hatte, gelang ihr das nicht. Unter einem Vorwand sollte sie daraufhin ihre Vorgesetzte anrufen, doch auch unter ihrer Anleitung gelang es der Mitarbeiterin nicht, die Tankstelle zu öffnen. Der Unbekannte forderte die Frau anschließend auf, ihn in Richtung der Bushaltestelle Honoldweg zu begleiten, wo er die 43-Jährige stehen ließ und in Richtung Hölderlinplatz weiterflüchtete. Der Mann soll etwa 170 Zentimeter groß sein, eine schlanke Statur haben und aktzentfrei deutsch sprechen. Er trug eine schwarze Jacke und einen schwarzen Kapuzenpulli sowie eine Pilotenbrille. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

