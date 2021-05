Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Automatenaufbruch gescheitert - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Unbekannte haben versucht, in der Nacht zum Montag (24.05.2021) einen Zigarettenautomaten an der Mühlhäuser Straße aufzubrechen. Die Diebe versuchten zwischen 20.00 Uhr und 09.50 Uhr den Automaten mit einem unbekannten Gegenstand aufzubrechen, scheiterten aber. Ein Zeuge entdeckte die Aufbruchspuren am Montagmorgen und alarmierte die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße zu wenden.

