Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgänger angefahren und anschließend geflüchtet - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Süd (ots)

Leichte Verletzungen zog sich am Samstagabend (22.05.2021) gegen 19.00 Uhr ein Fußgänger zu, der im Kreuzungsbereich der Filder-/Lehenstraße die Straße überqueren wollte und von einem Pkw angefahren wurde. Der Lenker flüchtete anschließend. Der 38-Jährige wollte in der Lehenstraße die Straßenseite wechseln, als er mitten auf der Fahrbahn von einem Pkw angefahren wurde, der aus der Filderstraße abgebogen war. Hierbei stürzte der Fußgänger auf die Fahrbahn, während der Unfallverursacher seine Fahrt in Richtung Zellerstraße fortsetzte und sich nicht um den Verletzten kümmerte. Zum Unfallflüchtigen konnte der Mann lediglich angeben, dass es sich vermutlich um einen silberfarbenen VW Golf handeln könnte. Zeugen des Unfalls bzw. Personen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei den Beamten und Beamtinnen des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.

