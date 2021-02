Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Ominöser Verkehrsunfall auf dem Frankenring

Krefeld (ots)

In der vergangenen Nacht (20. Februar 2021) kollidierte ein Pkw mit zwei geparkten Fahrzeugen. Beide Insassen wurden dabei leicht verletzt.

Gegen 03:40 Uhr befuhren die beiden Personen (ein 23-jähriger Krefelder und ein 21-jähriger Krefelder) mit ihrem Pkw den Frankenring in Fahrtrichtung stadteinwärts. In Höhe der Hausnummer 34 kollidierte der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache mit einem geparkten Fahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der geparkte Pkw gegen einen weiteren Pkw geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Am Unfallwagen lösten die Airbags aus. Beide Insassen wurden leicht verletzt einem Krefelder Krankenhaus zugeführt. Die drei beschädigten Pkw sowie die beiden verletzten Personen wurden zufällig von einem vorbeifahrenden Rettungswagen wahrgenommen. Die Sanitäter informierten die Polizei und übernahmen die Erstversorgung vor Ort. Weitere Zeugen konnten bislang nicht ermittelt werden. Da die beiden Insassen die Angaben verweigerten, wurden durch die Polizei Krefeld die Ermittlungen aufgenommen. Darüber hinaus wurde einem der beiden eine Blutprobe entnommen, da er unter Alkoholeinfluss stand.

Zeugen werden gebeten, sich unter 02151 6340 oder per Mail unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (72)

